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    Политика

    НАБУ проверит залог Насирова

    Тема:

    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (199)

    (обновлено: )89
    В НАБУ сообщили, что инициирована проверка законности происхождения средств, внесенных в качестве залога за Насирова, запрос направлен в Госслужбу финмониторинга.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Государственная служба финансового мониторинга Украины проверит законность происхождения средств, которые внесли в качестве залога за Романа Насирова, отстраненного от должности главы государственной фискальной службы (ГФС) на время расследования по делу о коррупции, сообщила в пятницу пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот
    Открытый плевок в лицо обществу. Корнейчук о залоге за Насирова

    Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал Насирова на два месяца с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен (около 3,7 миллиона долларов). В четверг Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что жена Насирова внесла залог для его освобождения из-под ареста.

    "НАБУ инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога за главу ГФС. Запрос направлен в Госслужбу финмониторинга", — говорится в сообщении НАБУ в Twitter.

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

    Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

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    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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