Украина повторно попросила создать третейскую группу ВТО по спору с РФ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Украина во вторник повторно запросила учреждение третейской группы в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с ограничением транзита украинских товаров по территории России, говорится на сайте Минэкономразвития РФ.

"В Женеве на заседании Органа по разрешению споров ВТО Украина повторно запросила учреждение третейской группы по спору о транзитных ограничениях против Российской Федерации", — отметили в МЭР.

В министерстве пояснили, что этот шаг является обычным в рамках стандартной процедуры, предусмотренной ВТО. По итогам данного заседания сторонам дается время (по общему правилу, порядка 20 дней) для согласования персонального состава третейской группы, сообщает Прайм.

"Несмотря на все разъяснения по оспариваемым украинской стороной мерам, данные российской стороной в ходе состоявшихся 10 ноября 2016 года формальных консультаций с Украиной, украинская сторона настаивает на судебном разрешении спора", — также поясняется в сообщении.

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Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от "нуля", а также товаров, включенных в "санкционный" перечень. С 1 июля 2016 года, согласно указу президента РФ, этот запрет был расширен в отношении таких товаров с Украины, идущих в Казахстан и Киргизию через территорию РФ. Киев после этого обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО.

Украина подала иск в ВТО в феврале текущего года, в котором затребовала сформировать панель арбитров Всемирной торговой организации в связи с ограничением транзита по территории России в третьи страны.