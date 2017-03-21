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    Фотоленты

    Нардепы пришли в Раду в разных носках

    (обновлено: )121
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    Олег Ляшко во время заседания Верховной Рады Украины
    strana.ua
    Депутаты надели разноцветные носки
    Народный депутат Александр Третьяков в кулуарах Верховной Рады Украины
    УНИАН
    Депутаты надели разноцветные носки
    Народный депутат Глеб Загорий в кулуарах Верховной Рады Украины
    УНИАН
    Депутаты надели разноцветные носки
    Народный депутат Александр Третьяков в кулуарах Верховной Рады Украины
    Депутаты надели разноцветные носки
    Заседание Верховной Рады Украины, в Киеве, 21 марта 2017 г
    УНИАН
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    facebook.com/chervakova
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    facebook.com/O.Liashko
    Депутаты надели разноцветные носки
    Елена Кондратюк во время заседания Верховной Рады Украины
    strana.ua
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    strana.ua
    Депутаты надели разноцветные носки
    Депутаты надели разноцветные носки
    facebook.com/chervakova
    Депутаты надели разноцветные носки
    Елена Сотник во время заседания Верховной Рады Украины
    strana.ua

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    Олег Ляшко во время заседания Верховной Рады Украины

    В мире 21 марта ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). Впервые он был проведен в 2006 году.

    Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, в кулуарах парламента состоялся флешмоб "Lots of Socks" — благотворительный аукцион разноцветных носков, которые являются символом Всемирного дня людей с синдромом Дауна. В этот день жители разных стран массово фотографируются в непарных носках в поддержку людей, которые имеют такую ​​генетическую особенность. 

    Первая модель с синдромом Дауна, ставшая лицом средств по уходу за волосами. Видео
    Канал itele на Youtube
    Первая модель с синдромом Дауна, ставшая лицом средств по уходу за волосами

    Решение о проведении дня было принято по инициативе Международной (IDSA) и Европейской (EDSA) ассоциаций Даун-cиндром на VI международном симпозиуме по синдрому Дауна, который проходил в Пальма-де-Майорка (Испания).

    В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея ООН предложила с 2012 года отмечать этот день всем государствам и международным организациям, чтобы повысить уровень информированности общества о синдроме Дауна.

    День и месяц для этого события были выбраны не случайно – они символически отражают природу возникновения патологии. Март выбран потому, что синдром Дауна представляет собой трисомию (март – третий месяц года) по 21 хромосоме (поэтому и 21 марта).

    Синдром Дауна впервые описал в 1866 году британский врач Джон Лэнгдон Даун. Почти сто лет спустя, в 1959 году, французский ученый Жером Лежен обосновал генетическое происхождение этого синдрома.

    Смотрите также: Француженка с синдромом Дауна представила прогноз погоды

    Синдром Дауна — заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома (вместо двух хромосом 21 присутствует три); в результате общее количество хромосом становится равным 47, тогда как в норме оно должно равняться 46.

    Более редкие формы синдрома Дауна – мозаичная (при которой часть клеток имеет патологический, а часть нормальный набор хромосом) и транслокационная (обусловлена более сложными хромосомными нарушениями).

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