В Харькове в аптеку бросили гранату

ГУ НП

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный бросил гранату в аптечный пункт в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба Нацполиции.

"В Харькове разыскивают неизвестного, бросившего в аптеку гранату", — говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в Московский отдел полиции Харькова в ночь на вторник в 02.30. Выехавшая на вызов следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба предварительно установили, что неизвестный бросил в помещение аптеки гранату РГД-5. С места происшествия изъяты обломки корпуса, кольцо с чекой и другие вещественные доказательства.

Никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад в Харькове неизвестный взорвал гранату в аптеке.