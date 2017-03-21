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    Происшествия

    В Харькове в аптеку бросили гранату

    (обновлено: )21410
    В ночь на вторник в Московский отдел полиции Харьков поступило сообщение о том, что в один из аптечных пунктов в городе бросили гранату. Никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
    Граната РГД-5
    ГУ НП

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный бросил гранату в аптечный пункт в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба Нацполиции.

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    "В Харькове разыскивают неизвестного, бросившего в аптеку гранату", — говорится в сообщении.

    Сообщение о происшествии поступило в Московский отдел полиции Харькова в ночь на вторник в 02.30. Выехавшая на вызов следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба предварительно установили, что неизвестный бросил в помещение аптеки гранату РГД-5. С места происшествия изъяты обломки корпуса, кольцо с чекой и другие вещественные доказательства.

    Никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее сообщалось, что несколько дней назад в Харькове неизвестный взорвал гранату в аптеке.

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