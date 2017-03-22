Украинский боксер Хижняк досрочной стал чемпионом Европы

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Украинский боксер в весовой категории до 75 кг Александр Хижняк досрочно гарантировал себе золотую медаль соревнований в Румынии, где пройдут решающие поединки чемпионата Европы по боксу среди мужчин до 22 лет, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Вследствие полученной травмы в предыдущих поединках белорус Виктор Дзяшкевиш был вынужден сняться с финального поединка. Таким образом, в активе "сине-желтой" команды уже гарантированно есть одна золотая медаль.

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По результатам предыдущих поединков украинские боксеры завоевали также три бронзовые медали. Их обладателями стали Ростислав Белостокский (весовая категория 49 кг), Степан Грекул (весовая категория 81 кг) и Рамазан Муслимов (весовая категория 91 кг).