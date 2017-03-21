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    В Москве отпустили украинских журналистов

    Тема:

    Задержание украинских журналистов в РФ (81)

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    Как сообщил корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, кроме него московская полиция также отпустила оператора телеканала "1+1" Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова.
    Журналист Роман Цимбалюк после того, как его отпустили из отделения полиции в Москве
    facebook.com/RomanTsymbaliuk

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Московская полиция отпустила задержанных корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала "1+1" Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова. Об этом сообщил Роман Цимбалюк.

    "После трех часов пребывания в отделении полиции по МГУ меня, оператора и Захара отпустили", — сказал он УНИАН.

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    Адміністрація Президента України/youtube
    Встреча Порошенко с семьей журналиста Романа Сущенко

    При этом он добавил, что "с каждым по отдельности провели допрос".

    "Сказали, что мы обязаны в такой ситуации дать объяснения, что я и сделал. Они хотели, чтоб это было в письменной форме, но согласно ст.51 Конституции РФ я это делать не обязан, и отказался. (…) После этого с какой-то уполномоченный провел со мной более плотный допрос в течение 10 минут. Я его записал, он у меня есть на диктофоне", — сообщил журналист.

    "Спасибо всем, кто переживал, нас отпустили. Первый раз попал в отделение за 36 лет", — написал Цимбалюк на своей странице в Facebook.

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    Ранее работающий в России Цимбалюк сообщил о задержании в Москве. По его словам, инцидент произошел после того, как он записал интервью с аспирантом МГУ, который, как ранее сообщали некоторые СМИ, во время празднования фестиваля "Весна" вывесил из окна общежития украинский флаг.

    В МИД Украины назвали произошедшее провокацией РФ, а в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выяснят все обстоятельства.

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