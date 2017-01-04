Хроника 3 января: визит главы ОБСЕ в Донбасс, нововведения Нацбанка, взрыв в Сумах

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во вторник, 3 января, в Сумах произошел смертельный взрыв в жилом доме, синоптики предупредили украинцев о 20-градусных морозах, а в Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина.

Подробнее о главных событиях минувших суток — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Россия испытает вооружение фрегата "Адмирал Макаров"

После новогодних праздников в морских полигонах Балтийского флота Россия испытает новейшее вооружение фрегата "Адмирал Макаров", сообщила пресс-служба Западного военного округа. В частности, будут проводиться скоростные и маневренные испытания корабля, его вооружение и авиационный комплекс.

Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс

Глава МИД Украины Павел Климкин и новый председатель ОБСЕ Себастьян Курц во вторник прибыли в Мариуполь. Климкин и Курц посетили контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Пищевик ", а также передали мэрии Мариуполя 300 табличек, предупреждающих о минной опасности.

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Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

Президент Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего совета правосудия, что является одним из ключевых моментов судебной реформы.

Кроме привлечения судей к дисциплинарной ответственности, новосозданному органу дали право самостоятельно увольнять и назначать судей. Ранее этим занимались Верховная Рада и президент.

По словам Порошенко, ВСП "убирает политическую составляющую в судебной ветви власти".

СБУ предупредила жителя Закарпатья за "русинский триколор"

СБУ объявила предупреждение жителю Закарпатья за то, что он развернул "русинский триколор" возле областной госадминистрации в Ужгороде.

По данным СБУ, мужчина выразил приверженность идеям реализации результатов регионального референдума 1991 года об автономии региона.

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Расстрел в ночном клубе Стамбула: задержаны двое иностранцев

В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле задержали двух иностранцев в связи с терактом в ночном клубе, сообщил Рейтер со ссылкой на местное ТВ. Однако не уточняется, гражданами каких стран они являются. Также СМИ сообщают, что в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов.

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Синоптики предупредили о 20-градусных морозах

По прогнозам Укргидрометцентра, до конца недели в Украине ожидается существенное похолодание. В частности, 6-7 января резкое снижение температуры ночью до 13-19° мороза, а в западных, северных и центральных областях местами до 20-26°.

"Укроборонпром" заявил об амбициозных планах

Госконцерн "Укроборонпром" заявил о готовности построить новый завод по производству боеприпасов для нужд украинской армии в течение 18 месяцев, как только правительством будет принято соответствующее решение и предоставлено финансирование.

Как сообщила пресс-служба предприятия, соответствующие проекты переданы на рассмотрение в Кабмин.

Прокуратура изъяла у Пашинского оружие и патроны

Киевская областная прокуратура возьмется за расследование инцидента, произошедшего при участии нардепа Сергея Пашинского. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Тем временем в прокуратуре сообщили, что Пашинский во время инцидента со стрельбой под Киевом применил пистолет Глок-19 с патронами 9 мм. На оружие было разрешение, его и патроны изъяли.

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Марин Ле Пен могут запретить въезд в Украину

Кандидату в президенты Франции, лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен могут запретить въезд в Украину из-за ее высказываний о Крыме, сообщили в Службе безопасности Украины.

Ле Пен 3 января в интервью телеканалу BFMTV выступила в поддержку выхода Крыма из состава Украины и присоединения к РФ.

Нацбанк ограничил расчеты наличными

Нацбанк с 4 января втрое снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физлиц со 150 до 50 тысяч гривен. Ограничения будет касаться расчетов физлиц с предприятиями (предпринимателями), а также между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению. При этом физлица смогут осуществлять расчеты на суммы, превышающие 50 тысяч гривен, путем перечисления средств с банковского счета, внесения или перечисления средств на счета, в том числе на депозит нотариуса.

Безналичные расчеты будут осуществляться без каких-либо ограничений.

Ефремову вручили обвинительный акт

Бывшему главе фракции "Партии регионов" Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт по делу, где ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ряд других преступлений.

Таким образом, теперь дело Александра Ефремова может быть передано в суд.

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Порошенко поручил перевезти останки Олеся в Украину

Президент Петр Порошенко поручил МИД обеспечить перевозку останков украинского писателя Александра Олеся в Украину. Ранее СМИ сообщали о том, что тело писателя, который в 1944 году был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге, принудительно эксгумировали. Процедура была проведена из-за неуплаты ренты за место на кладбище.

Взрыв в Сумах

В Сумах на улице Металлургов во вторник вечером в квартире на 6 этаже произошел взрыв, в результате которого погибла пожилая женщина, два человека были спасены.

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Предварительная причина происшествия — взрыв бытового газа. По факту взрыва открыто производство по ч.2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее гибель человека).

В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, отвечая на вопрос, почему США не внесли российского президента Владимира Путина в список санкций в связи с кибератаками на американскую систему выборов, отметил, что такое решение было бы чрезвычайным. По его словам, "согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств указываются в черных списках только в определенных обстоятельствах".

Порошенко не получил приглашения на инаугурацию Трампа

Служба протокола администрации США не предусмотрела участия глав государств в церемонии инаугурации 45-го американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, объясняя отсутствие на мероприятии президента Петра Порошенко. Он подчеркнул, что на мероприятии будут присутствовать послы разных стран.