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Порошенко поручил МИД обеспечить перевозку останков Олеся в Украину

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Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на Родину. Согласие на это уже дали потомки писателя. Также Петр Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.
Президент Украины Петр Порошенко
УНИАН

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поручил МИД обеспечить перевозку останков Александра Олеся в Украину. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

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"Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на Родину. Согласие на это уже дали потомки писателя. Также Петр Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине", — написал он.

Отметим, что родственники украинского писателя Александра Олеся согласны на перезахоронение его останков в Украине.

Ранее СМИ сообщали о том, что тело писателя, который в 1944 году был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге, принудительно эксгумировали. Процедура была проведена из-за неуплаты ренты за место на кладбище. Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны "разобраться в ситуации вокруг захоронения писателя".

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