Новый глава ОБСЕ прибыл в Мариуполь

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега Себастьян Курц, который возглавил ОБСЕ, прибыли во вторник в Мариуполь на юге Донецкой области, сообщается в Twitter отечественного МИД.

Целью визита в Донбасс является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Twitter МИД Украины Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц и глава МИД Украины Павел Климкин прибыли в Мариуполь

Также Климкин и Курц обсудят усилия Австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в Украине, а также конфликтов вокруг Украины. Среди прочего Климкин и Курц обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения минских договоренностей.

Запланирована также встреча министров с руководством местной областной и городской администраций, членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.