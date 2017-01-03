Нацбанк втрое снизил предельную сумму расчетов наличными для физлиц

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Предельная сумма расчетов наличными с участием физических лиц с завтрашнего дня, 4 января 2017 года снижена втрое – со 150 тысяч гривен до 50 тыс грн, сообщили в пресс-службе НБУ.

"Национальный банк Украины анонсирует снижение с 4 января 2017 предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тысяч гривен до 50 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

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По данным Нацбанка, ограничение суммы расчетов наличными будет касаться расчетов физических лиц с предприятиями (предпринимателями), а также между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению. При этом физические лица смогут осуществлять расчеты на суммы, превышающие 50 тысяч гривен, путем перечисления средств с банковского счета, внесения или перечисления средств на счета, в том числе на депозит нотариуса.

Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

Нацбанк рассчитывает, что нововведение обеспечит стабильное поступление наличности в банковскую систему и ускорит ее оборот, а также сузит сферу использования наличных и ускорит развитие банковского сегмента.

Напомним, парламент принял закон, который позволит предоставить дополнительные государственные гарантии вкладчикам национализированного "ПриватБанка".