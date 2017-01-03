Прощай, 2016-тый. Достижения, о которых стыдно вспоминать

Павел Рудяков, эксперт

Ни у украинского государства, ни у украинской нации по итогам 2016 года нет особых поводов для радости. Государству не удалось покинуть круг заведомых аутсайдеров системы международных отношений, не только сохранив за собой, но еще более упрочив отнюдь не почетную роль главного "больного" Европы. Нация осталась разобщенной, усиленно поедающей самое себя. Мифологема "единая страна" жила отдельно, сама по себе, страна же продолжала пребывать в разорванном на куски, растерзанном, искореженном состоянии. Отсутствие единства проявилось даже внутри семей, что уж говорить о многоквартирных домах, улицах, населенных пунктах! Незначительная как в количественном, так, увы, и в качественном отношении группа, которая вправе говорить о единстве и сплоченности, сплочена не вокруг позитивной программы общенационального звучания, а на почве лютой ненависти. К России, к Донбассу, ко всему тому, что не принадлежит к очерченному ее идеологами на "Майдане" и все более сужающемуся кругу "своего". "Единых" объединяет гордость за то, что они – украинцы, причем, "настоящие", в отличие от "ненастоящих", к которым их усилиями причислено добрых 90% нации, если не больше. При этом у многих из них никаких иных достоинств и достижений, кроме принадлежности к славному племени украинцев, не наблюдается. Это делает их гордость ложной, искусственной. Их же самих – глубоко ущербными.

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Решить одну из важнейших задач текущего момента, запустив диалог между властью и обществом, в 2016-ом не получилось. Уходящий год, правда, запомнится украинцам скорее не этим, а взлетевшей до невиданных высот безответственностью власти, ее демонстративным отказом заниматься проблемами страны, общества, людей, думать об их будущем и настоящем. Весь год она – власть – делала что угодно, только не то, что ей надо было делать, чтобы удержать положение дел в стране хотя бы в том плачевном положении, в котором оно находилось по состоянию на 1 января 2016 года, приостановив его перманентное ухудшение. Ситуация зашла очень далеко. Настолько, что все громче звучат ее оценки не в предельно, а в запредельно жестких формулировках. Например, в таких: "Барыги оккупировали Украину и уничтожают украинский народ". Как ни парадоксально, они никого не удивляют, ни у кого не вызывают внутреннего протеста. Итоги энергетики 2016 года: 22 повода для Майдана

В 2016-ом власть предлагала украинцам совершенно неинтересную, ненужную им, далекую от жизни и от реальных жизненных проблем повестку дня, кормила людей странными обещаниями, суля им нечто такое, что большинству из них совсем не нужно. Едва ли самый яркий пример тут – так называемый "безвизовый" режим с ЕС. Почти весь год его ждали буквально со дня на день. Закончилось же дело тем, что вместо "безвиза" Украина получила от Брюсселя такую увесистую психологическую оплеуху, которую не получала еще никогда, ни от кого, включая ненавистную Россию. В результате главным итогом европейских чаяний и надежд Киева в уходящем году стала… обида. Чиновное начальство в массовом порядке разобиделось на Европу и на Брюссель за то, что те не оправдали его ожиданий. Общее мнение выразила замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, в сердцах заявив, что "сложно верить обещаниям ЕС", что "есть ощущение определенного предательства". В том же ключе высказалась вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

На обиженных, как гласит народная мудрость, воду возят. Повезут ли ее европейцы на Зеркаль и Геращенко? Вполне может быть. Долго надувать гудки нашим чиновникам и чиновницам, ведущим европейское направление государственной внешней политики, не дадут. Тем более что обижаться им стоило бы исключительно на себя самих. Провальные внешнеполитические итоги 2016-го – это их рук дело, результат дремучего непрофессионализма каждого из них и всех их вместе взятых. Вне конкуренции в этом отношении, конечно же, глава МИД Павел Климкин. Именно он весь год интерпретировал для Петра Порошенко сигналы от Брюсселя так, как ему – Климкину – хотелось, чтобы эти сигналы выглядели, и так, как они должны были понравиться президенту. Если бы он этого не делал, то президент не раздавал бы направо и налево обещания "безвиза" с каждого следующего понедельника или, в крайнем случае, с 1 числа каждого очередного месяца. Forbes Украина Эксперт: что ждет гривну в 2017 году?

Еще один пункт повестки дня от власти и пунктик самой этой власти – обвинение во всех бедах и тяготах "агрессивной" России и "отдельных деструктивных политических сил" внутри страны. Тут власть преуспела, как, пожалуй, ни в одной другой сфере деятельности. Правда, толку от этого преуспевания никакого. В такого рода сказки дедушки Петра никто из украинцев давно не верит. Как только речь в очередной раз заходит о "попытках дестабилизации" положения в стране, указательные пальцы подавляющего большинства граждан невольно тянутся к виску, чтобы характерным жестом показать свое отношение к тому, кто об этом говорит. Власти это ничуть не мешает. Может сложиться впечатление, что она сама верит в свои рассказы. И это обстоятельство наводит на еще более грустные и пессимистические мысли. А палец опять тянется к виску…

Сохранился алгоритм поведения высших должностных лиц государства, построенный на принципе "введения в заблуждение с использованием риторики пропаганды". Такую характеристику действиям официальных лиц Украины дала представитель ОБСЕ по связям со СМИ Дуня Миятович, имея в виду всю ту же вездесущую Геращенко. Однако она – характеристика – выходит далеко за рамки одного конкретного случая и одной персоны, раскрывая целое явление. Введение в заблуждение – системное и систематическое – имеет место быть в действиях власти всегда и везде. Даже там, где в этом, казалось бы, нет ни малейшей нужды…

…2016-тый выдался годом, когда многое из того, что казалось понятным, было подвергнуто сомнениям и переосмыслению. Омар Хайям, если бы прожил этот год вместе с нами, сказал бы о нем, возможно, так:

"Когда же вы поймете, киевляне,

На всех вокруг взирая свысока,

Что к плугу не притронется рука,

Которая жгла шины на "Майдане".

Или так:

"Когда же вы поймете, киевляне,

Дразня Москву, Европу теребя,

Что ни к чему ломать себя

Ради легенд и мифов о "Майдане".