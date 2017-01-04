Разрушительные последствия мощного взрыва в жилом доме в Сумах

В Сумах на улице Металлургов во вторник вечером в квартире на 6 этаже 10-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего возгорания. В результате происшествия погибла пожилая женщина, сообщает ГСЧС Украины.

"Взрыв разрушил перекрытие между 5 и 6 этажами в пределах одной комнаты (20 кв.м.), разрушены межкомнатные перегородки в квартирах на 5 и 6 этажах, нарушена целостность перекрытия между 6 и 7 этажами без последующего обвала на площади около 20 кв.м", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Смотрите также: Обрушение общежития в Чернигове

По данным спасателей, погиб один человек – пожилая женщина, два человека спасены из-под завалов. Проведена эвакуация жильцов дома. Предварительная причина происшествия — взрыв бытового газа.

На месте ЧП от ГСЧС работает 87 человек личного состава и 9 единиц техники.

Напомним, на днях в Казахстане в пятиэтажном жилом доме произошло обрушение, в результате которого погибли пять человек.