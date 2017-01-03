Расстрел в ночном клубе Стамбула: задержаны двое иностранцев

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле задержаны двое иностранцев в связи с терактом в ночном клубе, сообщает Рейтер со ссылкой на местное ТВ.

Как передает РИА Новости, не уточняется, гражданами каких стран являются задержанные.

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранители задержали 14 подозреваемых в связи с нападением. Отмечалось, что среди задержанных нет исполнителя атаки, в то же время неизвестно, кем являются все 14 задержанных.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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