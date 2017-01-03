Ефремову вручили обвинительный акт

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Главе фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт по делу, где политику инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ряд других преступлений.

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Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Таким образом, теперь дело Ефремова может быть передано в суд.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Ефремова на 60 суток до 22 января 2017 года.