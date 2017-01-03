Визит Климкина и нового главы ОБСЕ в Донецкую область

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости Украина. 3-4 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин и председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц посетили Донецкую область, сообщает МИД Украины.

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Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.