Климкин и новый глава ОБСЕ посетят Донецкую область

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КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. 3-4 января 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин и председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц осуществят рабочий визит в Донецкую область, сообщает МИД Украины.

Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Климкин и Курц обсудят усилия Австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в Украине, а также конфликтов вокруг Украины. Среди прочего Климкин и Курц обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения минских договоренностей.

Запланирована также встреча министров с руководством местной областной и городской администраций, членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.