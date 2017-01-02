Савченко: глава ОБСЕ в Донбассе увидит, что войну пора заканчивать

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Новый председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц во время визита в Донбасс увидит, что войну пора заканчивать. Такое мнение высказала внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

Напомним, совместный визит Курца и министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Донецкую область запланирован на 3-4 января.

"Если он там никогда не был, то много нового увидит. А вообще, ничего нового не увидит по сравнению с его предшественником. Я стояла на одном из пунктов пропуска на линии разграничения. Скажем так, до Донецка было рукой подать. Все так же: продолжаются местами обстрелы. В каких-то зонах они более напряженные, в каких-то – время затишья. Все те же парни в окопах. Говорят, что им всего хватает: одежда есть, еда есть. Ну, а что они скажут? Это же военные. Говорят, что готовы и дальше защищать Украину. Конечно, всем уже хочется, чтобы это закончилось, всем хочется домой… Так что, в принципе увидит, что нужно заканчивать войну, она не должна перейти в замороженный конфликт. Он никому не нужен", — сказала Савченко в эфире телеканала "112 Украина".

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с воскресенья, 1 января, председательствует Австрия, которая переняла эти полномочия у Германии.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.