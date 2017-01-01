Австрия начала председательствовать в ОБСЕ

AFP 2014 Alexander Klein

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Австрия приняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году, говорится на сайте организации.

Отмечается, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии представит приоритеты австрийского председательства в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ 12 января.

Как отметил глава австрийского МИД Себастьян Курц, начало председательства Австрии символизируется тремя ключевыми вызовами, с которыми сталкивается ОБСЕ. В частности, он обратил внимание на печальные и запутанные кризисы и конфликты, которые существуют на пространстве организации, на существенное отсутствие взаимного доверия и уверенности между странами, а также на волнующий феномен растущей радикализации и насильственного экстремизма, особенно среди людей молодого поколения.

"Мы должны решительно присоединиться и ответить на эту ситуацию. ОБСЕ является правильной платформой, чтобы это осуществить", — подчеркнул Курц.

Он выразил убеждение, что организация может обеспечивать всеми необходимыми инструментами в продвижении деэскалации конфликтов и создавать возможность для нахождения устойчивых политических решений этих конфликтов, и не в последнюю очередь конфликта вокруг Украины.