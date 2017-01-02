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В Донбассе не прекращаются обстрелы, ранены трое военных - штаб АТО

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Донбасс: перемирие под обстрелами и обмен пленными (29)

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Сообщается, что на мариупольском направлении обстрел велся из 120-миллиметровых минометов, 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Всего зафиксировано 38 обстрелов.
Украинская символика на форме военного. Архивное фото
Facebook/пресс-центр АТО

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Ополченцы 38 раз обстреливали позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Последствия обстрела Макеевки
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С Новым годом, Донбасс! Прости...

"На мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Из 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия — по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому", — говорится на странице пресс-центра в Facebook.

На донецком направлении из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На луганском направлении велся огонь из гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия — у Сизого.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.

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