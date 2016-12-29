"Донбасс" блокирует Донбасс: мелкая провокация или заговор обреченных?

Страница Национальной гвардии Украины в Facebook

Павел Рудяков, эксперт

Заявление о начале блокады Донбасса, сделанное в понедельник от имени батальона "Донбасс" и его ветеранов Семеном Семенченко, странным образом совпало по направленности и тональности с прозвучавшими в середине декабря в информационном пространстве словами Александра Турчинова. Неожиданно для многих секретарь СНБОУ в интервью интернет-изданию "Liga.net" вдруг высказался крайне жестко и однозначно. Я, мол, за то, чтобы остановить все грузопотоки, идущие в Донбасс и из Донбасса. Это, мол, единственный путь, способный приблизить победу и освобождение "оккупированных" территорий. Пускай радикальный, но единственный. И в одном, и в другом случае речь шла именно о блокаде мятежных регионов, иначе говоря, о полном прекращении каких-либо торгово-экономических связей и сношений с ними. На этом, правда, сходство заканчивается. Во всем остальном блокада от Турчинова и блокада от "Донбасса" существенно отличаются друг от друга. Настолько существенно, что, по сути дела, речь идет совсем о разных вещах. Два субъекта – две блокады. Примечательно в этой связи, что начинание добровольцев секретарь СНБОУ не только не поддержал, а де-факто осудил, сделав в своем комментарии основной акцент на том, что никакие мероприятия подобного плана не могут и не будут осуществляться без ведома официальной власти и без санкции от нее.

Блокада Турчинова – это пока что только гипотетическая возможность. Он говорит о ней как о чем-то таком, что стоило бы предпринять, но не сегодня, а в перспективе. Сегодня нельзя, не получится, потому что не все факторы сложились так, как того хотелось бы. Например, "Запад" против такого развития событий. Блокада добровольцев и ветеранов – это не возможность, а реальность. Правда, реальность специфическая, несущая в себе ряд противоречий и сложностей. Главная, пожалуй, из них это – разрыв между словом и делом. Объявление о начале блокады прозвучало в понедельник, по состоянию же дел на конец дня вторника она так и не началась, если верить ее инициаторам и организаторам, то продолжались подготовительные мероприятия.

Турчинов, говоря о блокаде Донбасса, имел в виду прекращение любых контактов. Добровольцы объявили о том, что их целью является остановка не всей, а только незаконной торговли с временно оккупированными территориями, то есть, иначе говоря, контрабанды. Вся их затея с самого первого момента выглядела как чистой воды самодеятельность, инициатива снизу, такой себе локальный вариант "майдана", рассчитанный на то, чтобы привлечь внимание и поддержку уже по ходу дела. Это впечатление в еще большей степени подтвердилось после того, как стало известно, что организаторы блокады обратились к ряду государственных структур с предложением согласовать действия и объединить усилия. Ответа они еще ни от кого не получили, но их это не смущает. Они заявляют, что, с одной стороны, хотят действовать сугубо в рамках действующего законодательства, ни в коем случае не допуская противоправных действий, с другой, – что в случае отказа соответствующих ведомств их поддержать, их планы по блокаде Донбасса будут "скорректированы, но не отменены". О том, как в таком случае избежать незаконных шагов, организаторы блокады молчат.

В представлении Турчинова блокада Донбасса – это важнейшее условие скорейшего освобождения "оккупированных" территорий. Для добровольцев блокада – это средство для достижения цели, важной, но все-таки куда более локальной, чем та, которую ставит, выходя со своим предложением о блокаде, секретарь СНБОУ. Она – цель – состоит в том, чтобы, как можно скорее, добиться обмена пленными по принципу "всех – на всех". Если декларация в данном случае совпадает с реальными задачами и интересами, то получается, что действия добровольцев, направленные на блокаду Донбасса, носят ассиметричный характер: для того, чтобы получить желаемое, они заходят с другого конца.

Отвлекаясь от других деталей и подробностей, можно сказать, что добровольческая инициатива по блокаде Донбасса сильно смахивает на мелкую, дешевую провокацию, причем, направленную не по одному, а сразу по нескольким адресам. В первую очередь, объектом провокации оказывается власть в лице президента Петра Порошенко и силовых ведомств. Если позволят запустить план "Донбасса" и ветеранов в дело, покажут свою слабость и неспособность обеспечить важнейший атрибут государственности – монополию на применение силы и на введение ограничений в перемещении грузопотоков по территории страны. Второй адресат – Турчинов. Ему теперь волей-неволей придется искать способ отмежеваться от нежелательных для него, ненужных ему "единомышленников" по блокаде Донбасса. Если этого не сделать, можно легко быть зачисленным не только в соучастники проекта, но и в его пожелавшие остаться за кулисами идеологи и организаторы. Еще один адрес провокаторов из "Донбасса" – группа юридических и физических лиц, ведущая официальную ("белую"), полуофициальную ("серую"), неофициальную ("черную") торговлю между Украиной и Донбассом.

Воевать, пускай даже только в переносном значении слова, на все три "фронта" добровольцам, жаждущим устроить блокаду Донбасса, явно не по силам. Им бы в их нынешней ситуации хотя бы с одним из возможных оппонентов или откровенных противников совладать. Ждать сколько-нибудь серьезной помощи и поддержки им неоткуда. Если это так, а не иначе, то их решительный шаг может быть расценен и как нечто в духе заговора обреченных. Оказавшись по тем или иным причинам в затруднительной ситуации, лишенные привлекательной для них перспективы, люди задумали сыграть ва-банк. Пан или пропал. Блокада Донбасса для них в таком случае это – средство достижения определенных целей. Высокая, светлая, гуманная цель освобождения пленных и заложников, вполне возможно, входит в круг этих целей. Хотя вряд ли является единственной.