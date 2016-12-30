СБУ допросит глав ДНР и ЛНР, если они приедут в Киев к Савченко

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В Службе безопасности Украины расценивают заявление внефракционного народного депутата Надежды Савченко о возможной встрече в Киеве с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР как возможность допросить их, сообщило интернет-издание LB.ua со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Гитлянскую.

Ранее Савченко заявила, что продолжит встречи с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В частности, она не исключила встречи с ними в Киеве.

"Пусть приезжают, у нас будет очень много вопросов. Наши следователи тоже с удовольствием пообщаются с ними… Савченко также приходит к нам на разговоры со следователем как свидетель в рамках уголовного производства по созданию террористических организаций ЛНР и ДНР", — заявила Гитлянская.

Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Вскоре нардеп была исключена из партии и фракции "Батькивщина", а также из состава украинской делегации в ПАСЕ.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.