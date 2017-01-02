Политика
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Савченко посетила штабы силовиков в зоне АТО

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Надежда Савченко
УНИАН

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Депутат Надежда Савченко побывала в штабах украинских военных в АТО в Донбассе.

"Посетила штабы Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции. Службу несут на высоком уровне. Спасибо ребята за защиту Украины", — написала Савченко на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

 

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