Контроль над Донбассом вернут к середине 2018 года - Тука

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Контроль над всей территорий Донбасса будет возвращен до середины 2018 года, считает замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем блоге на сайте издания "Новое время".

"Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум – к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов", — написал Тука.

По мнению замминистра, Киеву удастся вернуть неподконтрольные территории на своих условиях и реализовать "свой сценарий возвращения оккупированных территорий".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.