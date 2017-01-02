В Донецкой области в пьяной драке убит военный

ГУ Нацполиции в Донецкой области

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В ходе конфликта между группой мужчин, который произошел в селе Донское Донецкой области, военнослужащий ВСУ получил смертельные телесные повреждения, еще двое гражданских лиц травмированы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Около 1.00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское умер 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в парке села Донское произошла драка.

По данным полиции, конфликт "спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям". В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение.

В настоящее время все участники конфликта установлены. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Досудебное расследование ведется совместно с Военной службой правопорядка.

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