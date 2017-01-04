В Белом доме назвали чрезвычайным введение санкций против Путина

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест на регулярном брифинге, отвечая на вопрос, почему США не внесли российского президента Владимира Путина в список санкций в связи с кибератаками на американскую систему выборов, отметил, что такое решение было бы чрезвычайным.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.

"Согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств указываются в черных списках только в определенных обстоятельствах. И было бы чрезвычайным, если бы лично Путин оказался в этом списке", — сказал Эрнест.

Журналисты попросили представителя Белого дома уточнить, почему США не отреагировали столь же жестко на кибератаки на компьютерные системы своего правительства в 2015 году, которые Вашингтон приписывал Китаю. Тогда американские власти публично лишь уведомили своих сотрудников о том, что их частная информация могла быть похищена.

Читайте также: Истинные цели турне Маккейна по странам Восточной Европы

"Оба этих инцидента были злоумышленными по своей природе, но различающимися по существу", — ответил Эрнест.

Он добавил, что не будет говорить о предпринятых США действиях в ответ на кибератаки в 2015 году. "Мы сделали одно публичное объявление, но я не могу говорить о том, что было сделано в частном порядке", — сказал представитель Белого дома.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.

Ранее представитель избранного президента Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что доказательства предполагаемой причастности России к хакерским атакам на системы американских госструктур не являются убедительными.