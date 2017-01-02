Конгресс намерен усилить санкций против России - конгрессмен

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Если избранный президент США Дональд Трамп попытается отменить новые санкции против России, введенные администрацией покидающего свой пост Барака Обамы, американский конгресс выступит за их ужесточение, заявил член комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф.

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"Мы думаем, что нужно сделать больше. Мы не считаем, что предпринятые шаги достаточны для сдерживания, вы увидите, что обе партии в конгрессе поддержат ужесточение санкций", — заявил политик в интервью телеканалу ABC. Отвечая на вопрос о том, как поведет себя конгресс, если Трамп решит отменить санкции, Шифф отметил, что в таком случае реакция чиновников будет "еще более решительной в пользу усиления санкций против России".

Ранее представитель штаба будущего главы государства Шон Спайсер сообщил, что Трамп в первый же день своего президентства собирается аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".