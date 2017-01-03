Появилось селфи-видео, снятое предполагаемым террористом из Стамбула

Как сообщает РИА Новости, на записи мужчина снимает себя, прогуливаясь по стамбульской площади Таксим.

Когда было снято это видео – до или после совершения теракта – пока неизвестно, уточняет агентство Ассошиэйтед Пресс.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В настоящий момент продолжаются работы по установлению личности террориста. Как сообщали турецкие СММ со ссылкой на источники в полиции, он является гражданином Узбекистана или Киргизии.

Между тем, по информации газеты Habertürk, нападавший может быть уйгуром. Также издание сообщило, что террорист прибыл в турецкий город Конья с женой и двумя детьми. Члены его семьи были задержаны.