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Появилось селфи-видео, снятое предполагаемым террористом из Стамбула

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Расстрел в ночном клубе Стамбула (31)

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В Турецких СМИ обнародованы селфи-кадры, которые снял предполагаемый террорист из Стамбула. Речь идет о нападении на ночной клуб, в результате которого погибли 39 человек.
Канал Ruptly TV в Youtube

Как сообщает РИА Новости, на записи мужчина снимает себя, прогуливаясь по стамбульской площади Таксим.

Камера наблюдения запечатлела проникновение террориста в клуб Стамбула
Канал RT на русском в Youtube
В сеть попали кадры проникновения террориста в клуб Стамбула

Когда было снято это видео – до или после совершения теракта – пока неизвестно, уточняет агентство Ассошиэйтед Пресс.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В настоящий момент продолжаются работы по установлению личности террориста. Как сообщали турецкие СММ со ссылкой на источники в полиции, он является гражданином Узбекистана или Киргизии.

Между тем, по информации газеты Habertürk, нападавший может быть уйгуром. Также издание сообщило, что террорист прибыл в турецкий город Конья с женой и двумя детьми. Члены его семьи были задержаны.

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