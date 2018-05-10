наверх
10.05.201801:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.22- 0.07
  • EUR31.12- 0.17
Рубрики
Ещё
    В мире

    Тревожные сирены сработали на границе Израиля с Сирией

    Тема:

    Выход США из ядерной сделки с Ираном. Реакция и последствия (70)

    (обновлено: )64
    Тревога прозвучала на контролируемой Израилем части Голанских высот. На днях армия Израиля объявила о "необычной активности сил Ирана в Сирии".
    Израильская армия. Архивное фото
    Пресс-служба Армии обороны Израиля | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Сирены воздушной тревоги сработали на контролируемой Израилем части Голанских высот, что свидетельствует о возможном ракетном обстреле из Сирии, сообщили израильские военные.

    "Тревога прозвучала на Голанских высотах. Обстоятельства выясняются", — передает армейская пресс-служба.

    Читайте также — Atlantic Council: в состоянии ли Javelin изменить ход игры

    Во вторник, 8 мая, армия объявила о "необычной активности сил Ирана в Сирии", развернув системы ПВО на Голанских высотах, начав ограниченный призыв резервистов и отдав распоряжение местным властям открыть бомбоубежища в приграничных районах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Задержанные во время Дня Победы над нацизмом
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Евровидение в Украине. Архивное фото
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Вашингтон. Белый дом
    Выход США из ядерной сделки с Ираном. Реакция и последствия