Тревожные сирены сработали на границе Израиля с Сирией

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Сирены воздушной тревоги сработали на контролируемой Израилем части Голанских высот, что свидетельствует о возможном ракетном обстреле из Сирии, сообщили израильские военные.

"Тревога прозвучала на Голанских высотах. Обстоятельства выясняются", — передает армейская пресс-служба.

Читайте также — Atlantic Council: в состоянии ли Javelin изменить ход игры

Во вторник, 8 мая, армия объявила о "необычной активности сил Ирана в Сирии", развернув системы ПВО на Голанских высотах, начав ограниченный призыв резервистов и отдав распоряжение местным властям открыть бомбоубежища в приграничных районах.