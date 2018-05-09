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    Семейная пара погибла в результате ракетного удара Израиля по Сирии

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (193)

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    По данным сирийских СМИ, в результате ракетного удара Израиля, погибли муж с женой - уроженцы городка Шейх-Мискин провинции Дераа.
    Израильская армия. Архивное фото
    Пресс-служба Армии обороны Израиля | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Жертвами ракетного удара Израиля по южной окраине Дамаска стали два человека, передает сирийское национальное агентство САНА.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria/REUTERS
    Ядерное соглашение с Ираном и возбуждение Трампа

    По данным агентства, погибли муж с женой — уроженцы городка Шейх-Мискин провинции Дераа.

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    Вечером во вторник, 8 мая, сирийские официальные СМИ сообщили со ссылкой на военный источник, что ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе Кисаб в 23 километрах южнее Дамаска. По данным сирийских военных, уничтожены две ракеты.

    В то же время израильские военные сообщили, что проводят ограниченный призыв резервистов, предупредив ранее об угрозе иранского нападения с территории Сирии.

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