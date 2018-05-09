Семейная пара погибла в результате ракетного удара Израиля по Сирии

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Жертвами ракетного удара Израиля по южной окраине Дамаска стали два человека, передает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, погибли муж с женой — уроженцы городка Шейх-Мискин провинции Дераа.

Читайте также — Рудяков: США активно перераспределили рынки, Сирия – лишь повод

Вечером во вторник, 8 мая, сирийские официальные СМИ сообщили со ссылкой на военный источник, что ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе Кисаб в 23 километрах южнее Дамаска. По данным сирийских военных, уничтожены две ракеты.

В то же время израильские военные сообщили, что проводят ограниченный призыв резервистов, предупредив ранее об угрозе иранского нападения с территории Сирии.