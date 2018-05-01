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    В Израиле премьер и министр обороны получили право объявлять войну

    (обновлено: )7901
    Согласно решению Кнессета, для принятия решения о начале военных действий будет достаточно присутствия на заседании половины членов военно-политического кабинета.
    Военные в Израиле
    REUTERS Mussa Qawasma

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Израильские парламентарии наделили премьер-министра и министра обороны правом в экстренных случаях вдвоем принимать решение об объявлении войны вместо требовавшегося до сих пор согласия всего правительства, сообщила во вторник пресс-служба Кнессета.

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    Минувшей ночью депутаты приняли соответствующую поправку к конституционному закону "О правительстве". За нее проголосовали 62 из 120 членов Кнессета, против высказался 41.

    "Данная поправка наделяет узкий военно-политический кабинет полномочиями по объявлению войны или утверждению крупной военной операции", — сообщил парламент.

    При этом в документе говорится, что для принятия решения о начале военных действий будет достаточно присутствия на заседании половины членов военно-политического кабинета — форума ключевых израильских министров.

    "В экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, премьер-министр и министр обороны смогут вдвоем принять решение об объявлении войны", — сказано в сообщении.

    Законопроект скорректировал пункт "алеф" статьи 40 основного закона "О правительстве", гласящий, что "государство не начнет войну, иначе как на основании решения правительства".

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