наверх
05.05.201800:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ученые раскрыли секрет появления седины

    (обновлено: )133
    Как установили ученые из США, ген MITF, который связан с регуляцией уровня белков-интерферонов, противостоящих бактериям и вирусам, снижает их количество в клетках-меланоцитах, и это приводит к поседению волос.
    Седой мужчина. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Американские ученые в результате опытов на мышах обнаружили связь генов, отвечающих за цвет волос, с генами, которые контролируют иммунную систему организма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в PLOS Biology.

    По словам исследователей, ген MITF, который связан с регуляцией уровня белков-интерферонов, противостоящих бактериям и вирусам, снижает их количество в клетках-меланоцитах. Ученые отмечают, что это приводит к поседению волос.

    Пострадавший
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк
    Ученые назвали, какая группа крови самая опасная

    "Данное открытие позволяет предположить, что гены, контролирующие пигментацию волос и кожи, также принимают участие в управлении иммунной системой", — цитирует портал Science Daily Уильяма Павана, одного из авторов исследования.

    Полученные результаты помогут пролить свет на то, почему люди иногда седеют после болезни или сильного стресса, говорится в сообщении.

    Ранее ученые выяснили, что одиночество не чуждо ни молодым, ни пожилым. При этом молодые испытывают его чаще других. По их словам, одиночество причиняет вред такой же, как и пачка выкуренных сигарет в день.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на складах в Балаклее
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины событий в Одессе 2 мая 2014 г.
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Ренат Кузьмин
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Георгий Тука. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе