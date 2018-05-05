Ученые раскрыли секрет появления седины

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Американские ученые в результате опытов на мышах обнаружили связь генов, отвечающих за цвет волос, с генами, которые контролируют иммунную систему организма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в PLOS Biology.

По словам исследователей, ген MITF, который связан с регуляцией уровня белков-интерферонов, противостоящих бактериям и вирусам, снижает их количество в клетках-меланоцитах. Ученые отмечают, что это приводит к поседению волос.

"Данное открытие позволяет предположить, что гены, контролирующие пигментацию волос и кожи, также принимают участие в управлении иммунной системой", — цитирует портал Science Daily Уильяма Павана, одного из авторов исследования.

Полученные результаты помогут пролить свет на то, почему люди иногда седеют после болезни или сильного стресса, говорится в сообщении.

Ранее ученые выяснили, что одиночество не чуждо ни молодым, ни пожилым. При этом молодые испытывают его чаще других. По их словам, одиночество причиняет вред такой же, как и пачка выкуренных сигарет в день.