Как 15 сигарет в день. Ученые оценили вред одиночества

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Одиночество не чуждо ни молодым, ни пожилым. При этом, молодые испытывают его чаще других. К тому же, одиночество причиняет вред такой же, как и пачка выкуренных сигарет в день, пишет Cigna.

Так, медики провели исследование, которые выявили, кто больше всего подвержен одиночеству и какие его последствия.

Среди 20 тысяч опрошенных наивысший уровень одиночества отмечен у молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. По шкале одиночества, составленной Калифорнийским университетом, они набрали 48 баллов, тогда как люди старше 72 лет – только 39.

Ученые отмечают, что это очень сильно влияет на здоровье человека, и сравнили одиночество с курением. По их словам, вред такой же (или даже больше), как и от 15 выкуренных сигарет в день.

В исследовании сказано, что соцсети не влияют на чувство одиночества. Молодые люди, которые регулярно ими пользуются, точно так же чувствуют себя одинокими, как и те, кто не питает к ним страсти.

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