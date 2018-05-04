наверх
04.05.201802:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.19+ 0.04
  • EUR31.41+ 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Twitter заявил об обнаружении ошибки в системе защиты

    (обновлено: )15
    Логотип Twitter
    Associated Press Soeren Stache

    КИЕВ, 4 мая – РИА Новости Украина. Корпорация Twitter рекомендует пользователям сети микроблогов сменить пароли для входа в систему из-за обнаруженной ошибки в системе хранения паролей.

    Facebook
    REUTERS Dado Ruvic/Files
    Утечка данных Facebook повлияет на высокую политику в США

    "Когда вы устанавливаете пароль для своего аккаунта в Twitter, мы используем технологии, которые маскируют его так, чтобы никто в компании (Twitter — ред.) не мог его видеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения (в аккаунты — ред.) или неправомерного использования", — говорится в заявлении на сайте компании.

    "В целях предосторожности мы просим вас рассмотреть возможность изменения пароля на всех сервисах, где вы использовали этот пароль", — советуют в Twitter.

    Читайте также: "Не хотим телевизор". В Москве прошел митинг в поддержку Telegram

    По данным на конец 2017 года, в Twitter было зарегистрировано более 330 миллионов активных пользователей.

    Ранее сообщалось, что США удвоят размер помощи Украине в сфере кибербезопасности. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дым на месте взрывов в Балаклее Харьковской области
    Взрывы на военной базе в Балаклее
    На ветерана АТО совершено нападение
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Кавказцы в Одессе зверски убили священника из США
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Заседание СБ ООН. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе