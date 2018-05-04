Twitter заявил об обнаружении ошибки в системе защиты

КИЕВ, 4 мая – РИА Новости Украина. Корпорация Twitter рекомендует пользователям сети микроблогов сменить пароли для входа в систему из-за обнаруженной ошибки в системе хранения паролей.

"Когда вы устанавливаете пароль для своего аккаунта в Twitter, мы используем технологии, которые маскируют его так, чтобы никто в компании (Twitter — ред.) не мог его видеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения (в аккаунты — ред.) или неправомерного использования", — говорится в заявлении на сайте компании.

"В целях предосторожности мы просим вас рассмотреть возможность изменения пароля на всех сервисах, где вы использовали этот пароль", — советуют в Twitter.

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По данным на конец 2017 года, в Twitter было зарегистрировано более 330 миллионов активных пользователей.

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