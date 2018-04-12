Волошин: оказалось, Трамп и Twitter – гремучая смесь

Carlos Barria/REUTERS

РИА Новости Украина

Американский лидер Дональд Трамп ведет себя, мягко говоря, непредсказуемо. Еще в понедельник после появления сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе президент США обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов, не исключив при этом военные действия.

В среду Трамп, казалось, подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, написав в Twitter, что России, которая обещала сбивать все ракеты, выпущенные по САР, стоит быть готовой, так как "они скоро прилетят".

Но уже спустя всего несколько минут американский лидер выступил в противоположном ключе, предложив России остановить гонку вооружений и вообще налаживать отношения, в том числе в сфере экономики.

Политолог-международник Олег Волошин задается вопросом: что может один человек со смартфоном и аккаунтом в социальных сетях, если он лежит утром в кровати? Назначить встречу? Сообщить боссу, что он болен и не придёт в офис? Заказать пиццу?

"Если он президент США, то может весь мир привести в оцепенение, повлиять на цену нефти и биржевые индексы. Впервые соглашусь с демократами: отключите кто-то ему Твиттер!", – написал Волошин на своей странице в Facebook.

И объясните кто-то ему, добавил политолог, что сбивать все американские ракеты над Сирией пообещал в интервью ливанскому телеканалу посол России в Бейруте.

"Негоже президенту сверхдержавы реагировать на фантазии какого-то посла. Даже Климкин не стал бы это делать)", – подытожил эксперт.