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    В Чехии столкнулись два поезда с пассажирами

    (обновлено: )108
    На месте чрезвычайного происшествия сейчас работают спасатели, пожарные и сотрудники скорой помощи. Движение на участке железной дороги, где произошло столкновение, временно приостановлено.
    В Чехии столкнулись два пассажирских поезда
    Czech News Agency

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. На юге Чехии в четверг, 3 мая, произошло столкновение двух пассажирских поездов. По предварительным данным, ранены 14 человек, передает со ссылкой на представителя железнодорожной инспекции Мартина Драпаля издание Czech News Agency.

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    "Столкновение поездов произошло возле станции Ческе-Крумово примерно в 9:00 (10:00 по киевскому времени). На момент аварии в поездах находились около 50 человек, пострадали 14 человек, среди них трое детей", — говорится в сообщении.

    Отмечено, что на месте чрезвычайного происшествия сейчас работают спасатели, пожарные и сотрудники скорой помощи. Движение на участке железной дороги, где произошло столкновение, временно приостановлено.

    В конце апреля в Харьковской области поезд сбил 10-летнюю девочку.

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