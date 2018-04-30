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    В мире

    В швейцарских Альпах ЧП: погибли 4 туриста, 5 - госпитализированы

    (обновлено: )96
    Указано, что один из туристов сорвался со склона и погиб, три человека умерли от переохлаждения. Кроме того, пять туристов были госпитализированы в тяжелом состоянии.
    Альпы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Из-за непогоды в швейцарских Альпах погибли четверо туристов, сообщает BBC.

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    14 пеших путешественников застали в горах непогоду. Указано, что один из туристов сорвался со склона и погиб, три человека умерли от переохлаждения.

    Кроме того, пять туристов были госпитализированы в тяжелом состоянии.

    Спасатели обнаружили группу и доставили пострадавших в больницу. Так, среди туристов — граждане Германии, Италии и Франции.

    Как сообщалось, во французских Альпах в результате схода лавины погибли две лыжницы.

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