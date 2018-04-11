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    В Альпах пропал без вести немецкий миллиардер

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    По данным СМИ, немецкий магнат Карл-Эриван Хауб, увлекающийся горными лыжами, пропал в зоне Червино еще в субботу утром, последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в субботу вечером.
    Карл-Эриван Хауб
    Alchetron

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Немецкий магнат и руководитель группы Tengelmann, владеющей в том числе магазинами Obi, Карл-Эриван Хауб пропал в Альпах на границе Италии и Швейцарии, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

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    По данным издания, 58-летний Хауб, увлекающийся горными лыжами, пропал в зоне Червино еще в субботу утром, последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в субботу вечером.

    Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями. Семья Хауба, одна из самых богатых в мире, выделила "значительную сумму" для финансирования поисков магната. Однако, по словам координатора поисково-спасательных работ с итальянской стороны Адриано Фавре, "в таких метеоусловиях они (средства) приносят мало пользы".

    "Мы проводили поиски и сегодня, как мы, так и швейцарцы, однако, учитывая погодные условия, мы не можем слишком отдаляться от трасс, поскольку это слишком рискованно", — цитирует газета Фавре.

    Семья Хауба — одна из самых богатых в мире по версии Forbes.

    Ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович подавал запрос о предоставлении ему вида на жительство в швейцарском кантоне Вале, но получил отказ.

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