В РФ за хищения арестован известный миллиардер

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, санкционировал арест совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова по делу о хищениях, растрате и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Зиявудина Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая", — сказала судья Мария Сизинцева.

Изначально в конце 2014 года было возбуждено дело о мошенничестве, затем с указанным делом в одно производство были объединены ряд иных дел, в том числе в отношении братьев Магомедовых. Срок следствия по делу продлен до 5 августа 2018 года.

Сумма предварительного ущерба, по подсчетам полиции, составила 2,5 миллиарда рублей.

"Указанные средства выведены за рубеж и находятся на оффшорных счетах, принадлежащих Магомедову", — сказал прокурор, отметив, что точное место хранения денег не установлено. Генпрокуратура также считает, что Магомедов должен содержаться в СИЗО, поскольку в день содержания собирался вылететь в Майами.

Кроме того, считает следствие, Зиявудин может связаться с двумя подельниками, которые скрываются в Арабских Эмиратах.

Зиявудин Магомедов вину полностью отрицает. Он заявил, что готов "собрать всю сумму причиненного ущерба" в качестве залога. Сумма залога в 2,5 миллиарда рублей является рекордной в истории российской судебной практики.

"Да, я собирался улететь сегодня с семьей, чтоб сделать операцию. Через неделю я собирался вернуться, поскольку у меня назначена встреча, которую я не мог бы не посетить", — сказал Зиявудин Магомедов.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей.

Задержанием и оперативным сопровождением дела занимается управление "К" СЭБ ФСБ и управление "Б" ГУЭБиПК МВД России.