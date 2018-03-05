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    Миллиардер Косюк пил шампанское в Куршевеле под гимн Украины

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    Внештатный советник Порошенко, долларовый миллиардер Юрий Косюк организовал роскошную вечеринку во Французских Альпах. Каждая бутылка шампанского Dom Peregnon обошлась устроителям гулянки в 1 200 евро.
    Вечеринка Юрия Косюка в Куршевеле
    Видео Евромайдан – EuroMaydan

    Владелец корпорации "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, который является внештатным советником президента Украины, устроил вечеринку на одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира — Куршевеле (Франция).

    В ходе вечеринки Косюка, которого ранее украинский Forbes включал в список долларовых миллиардеров, организаторы устроили торжественый вынос шампанского под гимн Украины.

    "На одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира – Куршевель (Courchevel) на высоте 1 850 м в ресторане La Mangeori весь зал поет гимн Украины вместе с простым работником птицефабрики Юрием Косюком и запивает это все его заказом Dom Peregnon по 1 200 евро за бутылку", – говорится на странице сообщества "Евромайдан – EuroMaydan" в Facebook.

    Позднее пресс-служба агрохолдинга "Мироновский хлебопродукта" заявила, что Косюк был в Куршевеле на праздновании дня рождения друга: "Действительно, Юрий Косюк был на горнолыжном курорте Франции в качестве приглашенного гостя на дне рождения другого человека – коллеги и друга. Косюк никоим образом не оплачивал это мероприятие, поскольку это был личный праздник другого лица".

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