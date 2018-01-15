Умер легендарный автогонщик, придумавший обливаться шампанским

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. На 87-м году жизни от осложнения после пневмонии скончался легендарный американской гонщик Дэн Герни.

Герни выходил на старт в таких категориях, как Формула 1, IndyCar и NASCAR. В Больших Призах американец провел 86 гонок в составе Ferrari, BRM, Porsche, Lotus, Brabham, Eagle и McLaren и пять раз поднимался на вершину подиума.

В историю мирового автоспорта он вошел по другой причине – именно Герни после победы в "24 часах Ле-Мана" встряхнул бутылку шампанского и устроил душ, сам того не зная, став основоположником традиции, без которой сейчас церемония подиума немыслима ни в одних гонках, сообщает autosport.com.ru.

Ранее сообщалось, что на 78 году жизни умер известный украинский спортивный журналист, комментатор и ветеран Украинского радио Ефим Шарпанський.