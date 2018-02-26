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    Почувствуй себя миллиардером: лучшие фото Насти Рыбки

    (обновлено: )108228
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru
    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru
    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru
    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru
    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru
    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru
    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru
    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru
    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru
    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru
    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru
    Настя Рыбка
    instagram.com/nastya_rybka.ru

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    В Таиланде разгорелся скандал вокруг "секс-тренинга", который организовали Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Они и еще десяток граждан России были задержаны тайской полицией в связи с нарушением трудового и миграционного законодательства.

    Смотрите также: Жгучая латиноамериканская телеведущая погоды с изумительными ногами

    "Полиция Паттайи неофициально сообщила нам о задержании россиян, участвовавших в нелегальном тренинге. Неофициально потому, что о задержаниях за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства. Полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов, известный, как Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают, как Настю Рыбку", — сообщил представитель российского посольства в Таиланде.

    Алекс Лесли и Настя Рыбка в социальных сетях позиционируют себя как секс-гуру и секс-тренеры, давая советы другим парам. К тому же Настя Рыбка недавно попала в скандал, опубликовав свои воспоминания об интимных встречах с известными людьми.

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