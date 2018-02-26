Почувствуй себя миллиардером: лучшие фото Насти Рыбки

В Таиланде разгорелся скандал вокруг "секс-тренинга", который организовали Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Они и еще десяток граждан России были задержаны тайской полицией в связи с нарушением трудового и миграционного законодательства.

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"Полиция Паттайи неофициально сообщила нам о задержании россиян, участвовавших в нелегальном тренинге. Неофициально потому, что о задержаниях за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства. Полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов, известный, как Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают, как Настю Рыбку", — сообщил представитель российского посольства в Таиланде.

Алекс Лесли и Настя Рыбка в социальных сетях позиционируют себя как секс-гуру и секс-тренеры, давая советы другим парам. К тому же Настя Рыбка недавно попала в скандал, опубликовав свои воспоминания об интимных встречах с известными людьми.

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