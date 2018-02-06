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    Общество

    Иностранец переправлял украинок в Турцию для секс-эксплуатации

    (обновлено: )40220
    Как выяснилось, иностранец знакомился с девушками привлекательной внешности, которые оказались в затруднительном материальном положении, и предлагал им работу за границей.
    Проституция. Архивное фото
    Vgorode.ua

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Полиция задержала 24-летнего гражданина Азербайджана, который пытался отправить трех украинок в Турцию для сексуальной эксплуатации, сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

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    Как выяснилось, иностранец знакомился с девушками привлекательной внешности, которые оказались в затруднительном материальном положении, и предлагал им работу за границей. Он убеждал девушек, что они будут работать официантками в ресторанах и ночных клубах, а также в сфере консумации, получая высокую заработную плату и официальное трудоустройство.

    Однако после оформления необходимых документов и переправки в Турцию молодые женщины попадали в сексуальное рабство, а гражданин Азербайджана получал денежное вознаграждение за каждую девушку от 1 до 2 тыс. долларов.

    Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

    В рамках следствия устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления, а также другие возможные пострадавшие.

    Ранее правоохранители задержали в аэропорту "Киев" двух киевлянок, которые разработали преступную схему переправки молодых девушек в Грецию с целью сексуальной эксплуатации.

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