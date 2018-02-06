Иностранец переправлял украинок в Турцию для секс-эксплуатации

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Полиция задержала 24-летнего гражданина Азербайджана, который пытался отправить трех украинок в Турцию для сексуальной эксплуатации, сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Как выяснилось, иностранец знакомился с девушками привлекательной внешности, которые оказались в затруднительном материальном положении, и предлагал им работу за границей. Он убеждал девушек, что они будут работать официантками в ресторанах и ночных клубах, а также в сфере консумации, получая высокую заработную плату и официальное трудоустройство.

Однако после оформления необходимых документов и переправки в Турцию молодые женщины попадали в сексуальное рабство, а гражданин Азербайджана получал денежное вознаграждение за каждую девушку от 1 до 2 тыс. долларов.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

В рамках следствия устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления, а также другие возможные пострадавшие.

Ранее правоохранители задержали в аэропорту "Киев" двух киевлянок, которые разработали преступную схему переправки молодых девушек в Грецию с целью сексуальной эксплуатации.