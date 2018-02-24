Ребра долой: София Вегас - обладательница осиной талии и внушительной груди

Жительница Германии 30-летняя модель и тв-звезда София Вегас приобрела популярность после того, как совершила над своим телом ряд довольно опасных хирургических вмешательств.

Девушка вышла замуж на сутенера и после этого начала проводить эксперименты над собой.

Вегас откачали и жир и удалили несколько ребер.

Теперь талия Софии всего лишь 20 сантиметров.

Ранее откровенные фотографии французской модели Анастасии Долл опубликованы в шведском выпуске Playboy. Девушка с пышными формами претендует на мировую славу, сравнимую с известностью Кардашьян.