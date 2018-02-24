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    Фотоленты

    Ребра долой: София Вегас - обладательница осиной талии и внушительной груди

    (обновлено: )992011
    София Вегас
    София Вегас
    София Вегас
    София Вегас
    София Вегас
    София Вегас
    София Вегас
    София Вегас
    София Вегас
    София Вегас
    София Вегас
    София Вегас
    officialsophiavegas
    София Вегас
    София Вегас
    officialsophiavegas
    София Вегас
    София Вегас
    officialsophiavegas
    София Вегас
    София Вегас
    officialsophiavegas
    София Вегас
    София Вегас
    officialsophiavegas
    София Вегас
    София Вегас
    officialsophiavegas
    София Вегас
    София Вегас
    officialsophiavegas
    София Вегас
    София Вегас
    officialsophiavegas
    София Вегас
    София Вегас
    officialsophiavegas
    София Вегас
    София Вегас
    officialsophiavegas

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    София Вегас

    Жительница Германии 30-летняя модель и тв-звезда София Вегас приобрела популярность после того, как совершила над своим телом ряд довольно опасных хирургических вмешательств.

    Девушка вышла замуж на сутенера и после этого начала проводить эксперименты над собой.

    Вегас откачали и жир и удалили несколько ребер.

    Теперь талия Софии всего лишь 20 сантиметров.

    Ранее откровенные фотографии французской модели Анастасии Долл опубликованы в шведском выпуске Playboy. Девушка с пышными формами претендует на мировую славу, сравнимую с известностью Кардашьян.

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