СМИ узнали подробности измены Трампа с моделью Playboy

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Президента США Дональда Трампа обвинили в измене своей супруге Мелании, передает New Yorker, публикуя текст, рассказывающий о сексуальной связи Трампа с Карен Макдугал, одной из девушек Playboy.

Как стало известно, письмо на восемь страниц, рассказывающее подробности взаимоотношений Трампа с Макдугал, в редакцию отправил друг модели Дон Кроуфорд. Позже девушка подтвердила, что рассказ подлинный.

В нем говоритися, что Дональд Трамп и Карен Макдугал познакомились в июне 2006 года на вечеринке в особняке Playboy.

Модель, выступившая в статусе Playmate на разворотах выпусков Playboy за декабрь 1997 и 1998 годов, понравилась миллиардеру. Как рассказала сама Макдугал, на вечеринке Трамп уделял ей много внимания и постоянно делал комплименты.

На тот момент будущий президент США уже был в браке с Меланьей Трамп, а их общему сыну было несколько месяцев.

Getty Карен Макдугал

Как сообщается в письме, вскоре Трамп пригласил Макдугал на ужин в бунгало отеля Беверли Хиллз, после которого они занялись сексом. Девушка отметила, что была "впечатлением от его вежливости, интеллекта и обаяния".

После будущий президент США предложил девушке деньги, но она отказалась. По ее словам, в ответ миллиардер назвал Карен "особенной". Их роман продлился девять месяцев.

Ранее бывший телохранитель Дональда Трампа Кит Шиллер на слушаниях в конгрессе США сообщил, что во время пребывания будущего американского лидера в Москве в 2013 году Трампу предлагали "пять женщин".