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    Культура

    Украинская певица отреагировала на слова, что она ходит в одежде из секс-шопа

    (обновлено: )59535
    Первую фотографию в латексном платье певица Ольга Полякова обнародовала несколько дней назад. Кроме множества положительных отзывов, Полякову начали обвинять, что она ходит в одежде из секс-шопа.
    Певица Ольга Полякова
    polyakovamusic

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Певица Оля Полякова опубликовала в Instagram соблазнительные фото в латексном платье. Образ с узким светлым платьем певица дополнила новым цветом волос.

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    Первую фотографию в латексном платье певица обнародовала несколько дней назад. Кроме множества положительных отзывов, Полякову начали обвинять, что она ходит в одежде из секс-шопа.

    polyakovamusic
    Певица Ольга Полякова

    На такие обвинения звезда ответила красноречиво и опубликовала еще один соблазнительный снимок: "Одежда из секс-шопа существовала всегда, я в нем между прочим двоих детей "забацала".

    polyakovamusic
    Певица Ольга Полякова

    Ранее сообщалось, что победителями премии "Viva! Самые красивые-2018" назвали исполнителей Ольгу Полякову и Олега Винника.

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