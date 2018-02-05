Украинская певица отреагировала на слова, что она ходит в одежде из секс-шопа

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Певица Оля Полякова опубликовала в Instagram соблазнительные фото в латексном платье. Образ с узким светлым платьем певица дополнила новым цветом волос.

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Первую фотографию в латексном платье певица обнародовала несколько дней назад. Кроме множества положительных отзывов, Полякову начали обвинять, что она ходит в одежде из секс-шопа.

polyakovamusic Певица Ольга Полякова

На такие обвинения звезда ответила красноречиво и опубликовала еще один соблазнительный снимок: "Одежда из секс-шопа существовала всегда, я в нем между прочим двоих детей "забацала".

polyakovamusic Певица Ольга Полякова

Ранее сообщалось, что победителями премии "Viva! Самые красивые-2018" назвали исполнителей Ольгу Полякову и Олега Винника.