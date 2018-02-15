В Запорожье девушкам предписали заниматься сексом с полицейскими

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Запорожские полицейские получили памятки для своих жен и девушек, где дается инструкция поведения с мужчинами.

Издание "Вся власть" публикует копию предписания.

vv.com.ua В Запорожье женам полицейских предписали заниматься сексом с мужьями

"Старайтесь быть для своего мужчины помощницей и домашним психотерапевтом. Помогайте ему собраться на смену, дайте с собой еду", — говорится в документе.

Также руководство обязывает женщин не нагружать мужчин перед сменой домашней работой или походами в магазин, а также "не забывать кормить не только супом, но и сексом".

Однако СМИ предположили, что это не настоящее руководство, а шутка ко Дню Святого Валентина.

Как сообщалось ранее, патрульные полицейские в Украине массово пишут заявления об увольнении по собственному желанию. Так, недавно стало известно, что в Луцке подало в отставку 50% личного состава ведомства.