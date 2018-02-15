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    Общество

    В Запорожье девушкам предписали заниматься сексом с полицейскими

    (обновлено: )126723
    Руководство обязывает женщин не нагружать мужчин перед сменой домашней работой или походами в магазин, а также "не забывать кормить не только супом, но и сексом".
    Национальная полиция Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Запорожские полицейские получили памятки для своих жен и девушек, где дается инструкция поведения с мужчинами.

    Издание "Вся власть" публикует копию предписания.

    vv.com.ua
    В Запорожье женам полицейских предписали заниматься сексом с мужьями

    "Старайтесь быть для своего мужчины помощницей и домашним психотерапевтом. Помогайте ему собраться на смену, дайте с собой еду", — говорится в документе.

    Также руководство обязывает женщин не нагружать мужчин перед сменой домашней работой или походами в магазин, а также "не забывать кормить не только супом, но и сексом".

    Однако СМИ предположили, что это не настоящее руководство, а шутка ко Дню Святого Валентина.

    Как сообщалось ранее, патрульные полицейские в Украине массово пишут заявления об увольнении по собственному желанию. Так, недавно стало известно, что в Луцке подало в отставку 50% личного состава ведомства. 

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