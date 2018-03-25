Две лыжницы погибли в результате схода лавины во французских Альпах

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Две французские лыжницы скончались в результате схода лавины в коммуне Модан, сообщает радиостанция France Bleu.

Как сообщает радиостанция, лавина сошла в воскресенье в 16.45 по местному времени (16.45 по Киеву). В результате погибли две женщины 57 и 58 лет. Сопровождавшему их мужчине удалось спастись.

Во время схода лавины лыжники находились на высоте около 3 тысяч метров.

Напомним, в феврале возле Рима на горно-лыжном курорте Campo Felice из-за схода лавин погибли два туриста, еще один был травмирован.