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    Две лыжницы погибли в результате схода лавины во французских Альпах

    (обновлено: )25
    Во время схождения лавины лыжники находились на высоте около 3 тысяч метров. В результате погибли две женщины 57 и 58 лет.
    Альпы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Две французские лыжницы скончались в результате схода лавины в коммуне Модан, сообщает радиостанция France Bleu.

    Как сообщает радиостанция, лавина сошла в воскресенье в 16.45 по местному времени (16.45 по Киеву). В результате погибли две женщины 57 и 58 лет. Сопровождавшему их мужчине удалось спастись.

    Во время схода лавины лыжники находились на высоте около 3 тысяч метров.

    Напомним, в феврале возле Рима на горно-лыжном курорте Campo Felice из-за схода лавин погибли два туриста, еще один был травмирован.

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