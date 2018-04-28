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    Астрономы предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре

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    Астрономы отмечают, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах.
    Вспышка на Солнце. Архивное фото
    nasa.gov

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Магнитная буря второго уровня по пятибалльной шкале разыграется над Землей 17 мая, прогнозируют российские астрономы.

    На фоне в целом спокойной геомагнитной обстановки мая буря ожидается уровня G2, а магнитосфера Земли будет возмущенной 7, 8 и 18 мая, следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

    Астероид. Архивное фото
    nasa.gov
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    Предыдущая магнитная буря произошла 20 апреля и стала самой крупной с начала 2018 года. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта по киевскому времени, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа, отмечают астрономы.

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    Прохождение Земли через потоки солнечного ветра такой ширины не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности. Это связано с тем, что в минимуме солнечного цикла существенно ослабляется магнитное поле Солнца, и оно частично утрачивает свои способности по удержанию солнечной плазмы вблизи поверхности звезды.

    В результате заметно вырастает скорость и плотность убегающих от Солнца потоков вещества, которые и образуют солнечный ветер. Несколько таких продолжительных серий геомагнитных возмущений наблюдалось в прошлом году на стадии перехода в солнечный минимум.

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    Астрономы отмечают, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.

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