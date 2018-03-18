КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина.

В воскресенье, 18 марта, над Землей пронеслась магнитная буря класса G1, передает " Корреспондент".

Буря способна привести к сбоям в энергетических системах и повлиять на работу спутников и других космических аппаратов, связанных с сетями на земле. При этом на широтах выше 60 градусов будут ожидаться полярные сияния.

В связи с магнитной бурей врачи советуют следить за своим артериальным давлением, а при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой регулярно принимать соответствующие лекарства.

Следующие ближайшие бури ожидаются 22 и 26 марта.

Ранее сообщалось, что несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных, ожидаются на Земле в 2018 году.