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    В мире

    Над Землей пронеслась магнитная буря

    (обновлено: )86
    Буря способна привести к сбоям в энергетических системах и повлиять на работу спутников и других космических аппаратов, связанных с сетями на земле.
    Вспышка на Солнце
    NASA/SDO

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. 

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    @elonmusk
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    В воскресенье, 18 марта, над Землей пронеслась магнитная буря класса G1, передает "Корреспондент".

    Буря способна привести к сбоям в энергетических системах и повлиять на работу спутников и других космических аппаратов, связанных с сетями на земле. При этом на широтах выше 60 градусов будут ожидаться полярные сияния.

    В связи с магнитной бурей врачи советуют следить за своим артериальным давлением, а при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой регулярно принимать соответствующие лекарства.

    Следующие ближайшие бури ожидаются 22 и 26 марта.

    Ранее сообщалось, что несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных, ожидаются на Земле в 2018 году.

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