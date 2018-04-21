Землю накрыла самая крупная с начала года магнитная буря

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Неожиданно накрывшая утром в пятницу, 20 апреля, Землю магнитная буря стала самой крупной с начала года, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

"Магнитная буря, зарегистрированная накануне утром на фоне прогнозируемой спокойной обстановки, по состоянию на середину дня усилилась и достигла второго уже уровня по пятибалльной шкале. Событие продолжается уже более 8 часов. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа. Для текущего шторма эта фаза уже длится пять часов и ещё продолжается. Тем самым сегодняшняя буря пока является самым крупным событием данного года за прошедшие четыре месяца", — отмечают астрономы.

Поступающие данные подтверждают, что причиной бури являются изменения характеристик солнечного ветра. Скорость ветра, окружающего сейчас Землю, составляет около 500 километров в секунду, что почти в два раза выше характерных значений за последние дни — от 250 до 270 километров в секунду. Температура повышена с 10 тысяч до почти 300 тысяч градусов.

"Учитывая, что событие происходит в некотором смысле вопреки прогнозу, который давал максимальную вероятность 20%, причем лишь на бурю минимального уровня, предсказать, какого окончательного балла будет данное событие, и как долго оно продлится, трудно. Всё же, учитывая, что солнечный ветер почти никогда не бывает причиной штормов уровня выше 2, наиболее вероятным является, что событие уже достигло своего пика и должно пойти на спад в самое ближайшее время", — заключают ученые.

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